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"Укроборонпром" передал Фонду госимущества на приватизацию 17 предприятий

Пятница, 16 апреля 2021, 15:35
 

Во исполнение решения правительства "Укроборонпром" передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ, которые потеряли свое значение для обороноспособности страны.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Идет передача еще двух предприятий, определенных постановлением КМУ № 1229 от 9.12.2020 г.: одному - ФГИУ и одному - к сфере управления Министерства обороны.

Согласно указанному постановлению КМУ из состава Укроборонпрома было выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права еще двух акционерных обществ. Таким образом, на сегодняшний день в состав Укроборонпрома входят 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Перечень предприятий, переданных в ФГИУ:

  1. ГП "Винницкий авиационный завод "ВИАЗ"
  2. ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод"
  3. ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения"
  4. ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления"
  5. ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод"
  6. ГП "171 Черниговский ремонтный завод"
  7. ГП "Укроборонресурсы"
  8. ГП "Украинский радиотехнический институт"
  9. ГП "Укроборонлизинг"
  10. ГП "Харьковский автомобильный ремонтный завод"
  11. ГП "Специальное конструкторское бюро "Молния"
  12. ГП "Научно-исследовательский институт "Буран"
  13. ГП "Центральное конструкторское бюро "Изумруд"
  14. ГП "Закарпатское вертолетное производственное объединение"
  15. ГП "Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт"
  16. ПАО "Завод "Квант"
  17. ПАО "Херсонский завод "Судмаш"

"В процессе передачи в ФГИУ находится ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" и к Минобороны - ГП "Украинская авиационная транспортная компания". Сейчас в ведомства направлены соответствующие пакеты документов, необходимые для подготовки актов приема-передачи.

Предприятия Укроборонпрома, которые вошли в перечень на отчуждение, которые де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом и соответственно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели", - добавили в концерне.

 

Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года составила более 280,6 млн грн. Только за первое полугодие 2020 года они получили убытков почти 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7,6 млн грн.

Экономическая правда

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Укроборонпром Фонд госимущества приватизация

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