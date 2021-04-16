"Укроборонпром" передал Фонду госимущества на приватизацию 17 предприятий

Во исполнение решения правительства "Укроборонпром" передал в Фонд госимущества 15 госпредприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ, которые потеряли свое значение для обороноспособности страны.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Идет передача еще двух предприятий, определенных постановлением КМУ № 1229 от 9.12.2020 г.: одному - ФГИУ и одному - к сфере управления Министерства обороны.

Согласно указанному постановлению КМУ из состава Укроборонпрома было выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права еще двух акционерных обществ. Таким образом, на сегодняшний день в состав Укроборонпрома входят 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Перечень предприятий, переданных в ФГИУ:

ГП "Винницкий авиационный завод "ВИАЗ" ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод" ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения" ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления" ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод" ГП "171 Черниговский ремонтный завод" ГП "Укроборонресурсы" ГП "Украинский радиотехнический институт" ГП "Укроборонлизинг" ГП "Харьковский автомобильный ремонтный завод" ГП "Специальное конструкторское бюро "Молния" ГП "Научно-исследовательский институт "Буран" ГП "Центральное конструкторское бюро "Изумруд" ГП "Закарпатское вертолетное производственное объединение" ГП "Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт" ПАО "Завод "Квант" ПАО "Херсонский завод "Судмаш"

"В процессе передачи в ФГИУ находится ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" и к Минобороны - ГП "Украинская авиационная транспортная компания". Сейчас в ведомства направлены соответствующие пакеты документов, необходимые для подготовки актов приема-передачи.

Предприятия Укроборонпрома, которые вошли в перечень на отчуждение, которые де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом и соответственно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели", - добавили в концерне.

Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года составила более 280,6 млн грн. Только за первое полугодие 2020 года они получили убытков почти 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7,6 млн грн.

Экономическая правда