На заводе "Укрспирта" изъяли незаконно изготовленной продукции на 4,5 миллиона
На одном из заводов ГП "Укрспирт" в Харьковской области правоохранители изъяли незаконно изготовленный спирт на 4,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора на территории Харьковской области разоблачено предприятие, которое занималось незаконным изготовлением спирта (ч. 2 ст. 204 УК Украины).
По данным следствия, завод, который принадлежит государственному предприятию "Укрспирт", официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время санкционированного обыска помещений завода изъяли 110 тыс литров этилового спирта стоимостью 4,5 млн грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Экономическая правда
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