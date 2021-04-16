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На заводе "Укрспирта" изъяли незаконно изготовленной продукции на 4,5 миллиона

Пятница, 16 апреля 2021, 15:15
 

На одном из заводов ГП "Укрспирт" в Харьковской области правоохранители изъяли незаконно изготовленный спирт на 4,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора на территории Харьковской области разоблачено предприятие, которое занималось незаконным изготовлением спирта (ч. 2 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, завод, который принадлежит государственному предприятию "Укрспирт", официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время санкционированного обыска помещений завода изъяли 110 тыс литров этилового спирта стоимостью 4,5 млн грн.

 

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Экономическая правда

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прокуратура спирт Укрспирт

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