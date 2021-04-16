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SpaceX привлекла дополнительные 314 миллионов долларов инвестиций

Пятница, 16 апреля 2021, 14:45
 

Космическая компания SpaceX Илона Маска привлекла около 314 млн долларов в рамках последнего инвестиционного раунда.

Об этом сообщает CNBC.

Издание напоминает о том, что компания привлекла 850 млн долл в феврале.

Общая сумма раунда финансирования - 1,16 млрд долл.

Оценка компании - 74 млрд долл.

Сообщается, что привлеченные средства пойдут на новую ракету Starship и проект спутников по раздаче интернета Starlink.

Напомним:

Компания SpaceX планирует посадить на поверхность Марса свои ракеты задолго до 2030 года, заявил Маск.

Экономическая правда

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SpaceX инвестиции

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