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НБУ обязал небанковские финучреждения раскрыть своих владельцев

Пятница, 16 апреля 2021, 13:49
 

Небанковские финучреждения до 17 июня должны раскрыть свои структуры собственности и опубликовать их на своих сайтах, соответствующие требования утвердил Национальный банк.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нормы касаются всех небанковских финучреждений кроме кредитных союзов, а также лизингодателей и операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Для получения лицензии Нацбанка также нужно будет раскрывать своих владельцев и связи между ними.

Требования заработают с 17 апреля 2021 года. До 17 июня 2021 года финучреждения должны раскрыть свои структуры собственности. К 17 октября 2021, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

Среди основных требований к прозрачности структур собственности регулятор определил следующие:

  • Компании должны отражать информацию о всех владельцах существенного участия и ключевых участников. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления.
  • Все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о получении существенного участия, так и о ее увеличении.
  • В структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и / или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

В случае несоответствия структуры собственности требованиям регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации. В то же время, в случае их неустранения, "Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий, выданных учреждению или лицу".

Экономическая правда

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Нацбанк

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