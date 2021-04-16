УЗ планирует на майские праздники запустить 11 дополнительных поездов на Закарпатье
"Укрзализныця" планирует на Пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область.
Об этом на брифинге заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает "Интерфакс-Украина".
"Ожидаются майские, Пасху, поэтому хочу анонсировать, что мы будем запускать дополнительные 11 поездов в Закарпатье", - отметил Юрик.
Глава УЗ напомнил, что недавно в области был отменен режим "красной" зоны эпидемической опасности и возобновлены рейсы поездов дальнего следования, и "сейчас 12 поездов соединяют Украину с Закарпатьем".
Напомним:
Закарпатская область, которая находилась в "красной" зоне, сейчас отнесена к "желтой", таким образом в Украине по состоянию на 12 апреля уже три "желтые" зоны.
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