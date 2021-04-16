УЗ планирует на майские праздники запустить 11 дополнительных поездов на Закарпатье

"Укрзализныця" планирует на Пасхальные и майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область.

Об этом на брифинге заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает "Интерфакс-Украина".

"Ожидаются майские, Пасху, поэтому хочу анонсировать, что мы будем запускать дополнительные 11 поездов в Закарпатье", - отметил Юрик.

Глава УЗ напомнил, что недавно в области был отменен режим "красной" зоны эпидемической опасности и возобновлены рейсы поездов дальнего следования, и "сейчас 12 поездов соединяют Украину с Закарпатьем".

Напомним:

Закарпатская область, которая находилась в "красной" зоне, сейчас отнесена к "желтой", таким образом в Украине по состоянию на 12 апреля уже три "желтые" зоны.