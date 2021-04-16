Зеленский о "Северном потоке-2": Это энергетическая война

Президент Владимир Зеленский назвал вопрос "Северного потока-2" энергетической войной, по его словам, если его достроят - не только Украина проиграет.

Об этом он сказал в интервью Le Figaro, передает Офис президента.

"Есть два фактора. Первый - США. И второй - единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И здесь у них открыта позиция. В европейских странах разная позиция. Россия пользуется этим.

Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток - 2" достроят - не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так можно. И это так же, как с нашими оккупированными территориями. Если люди признают и привыкают, с этим живут, то, значит, так можно. Начиная с Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, а сейчас - Крым, Донбасс ... Крыма и Донбасса не было бы, если бы еще тогда мир сказал "так нельзя", - ответил Зеленский на вопрос, как, по его мнению, закончится "Северный поток - 2".

"Северный поток" - это другой удар, энергетический. Так называются современные войны. Гибридные войны. Это и информационная война, энергетическая война. Так же с газом, продовольственная война. Мы знаем, как блокируют страны, и они не получают продукты. Так же само война вакцин, когда нет поставок вакцин той или иной стране, и тебя шантажируют этим. Это и есть гибридная война.

Поэтому какая разница, какие войска воюют против тебя? Надо помнить - это ("Северный поток" - ред.) не вопрос бизнеса. Бизнеса Европы и России. Нет, это вопрос войны", - добавил он.

Напомним:

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

В то же время США до сих пор не объявили о новых санкциях в отношении трубопровода, несмотря на давление Конгресса на администрацию Байдена, чтобы сделать это.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника для руководства переговорами об остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда