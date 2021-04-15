Санкции США: какие техкомпании помогали российским спецслужбам с кибератаками

15 апреля Президент США Джо Байден подписал директиву Минфина, по которой в частности под санкциями оказались 6 технологических компаний, работавших на российские спецслужбы, ответственные за одни из самых кибератак современности.

Соответствующий перечень опубликован на сайте Министерства финансов (US Treasury) США.

В США выяснили, что именно эти компании оказывают постоянную поддержку российским спецслужбам ФСБ, ГРУ, СВР, которые неоднократно осуществляли одни из самых опасных и разрушительных кибератак в истории.

В частности речь идет о SolarWinds, атаке, организованной внешней разведкой, которая поставила под угрозу тысячи государственных и частных сетей в США. Тогда преступники подделали обновление ІТ-компании SolarWinds, обслуживающей государственных заказчиков в исполнительной власти, вооруженных силах и спецслужбах США.

В то же время, ГРУ ответственно за вирус NotPetya, и Olympic Destroyer, атаки на Всемирное антидопинґове агентство, кибератаки на госорганы и критическую инфраструктуру Украины и Грузии, а также киберпреступления, связанные с изделиями в США и Франции.

Следующие шесть компаний отныне находятся под санкциями Штатов:

"Эра технополис" (ERA Technolopolis): технопарк и исследовательский центр, подконтрольный и финансируемый за счет Минобороны РФ. Сотрудничает с российской разведкой ГРУ, которая организовала ряд мощных кибератак и информационных атак. Центр привлечен к разработке военных технологий.

"Пасит" (Pasit, AO): ІТ-компания, проводившая исследования для кибератак внешней разведки РФ (СВР).

"Спецвузавтоматика" (SVA): русский госинститут, что также осуществлял исследования и предоставлял техподдержку для кибератак внешней разведки РФ.

"Необит" (Neobit, OOO): ІТ-компания, обслуживающая Минобороны РФ и Службе безопасности (ФСБ). Вместе с ФСБ, ГРУ и СВР разрабатывала обеспечения для кибератак спецслужб. Включена в список на выполнение акта CAATSA с 2017 года по финансирования ГРУ

"АСТ" (Advanced System Technology, AO): ІТ-компания, обслуживающая Минобороны РФ, ФСБ и СВР. Также принимала участие в разработке российских кибератак. Включена в список на выполнение акта CAATSA с 2017 года по финансирования ФСБ.

"Позитив Технолоджиз" (Pozitiv Teknolodzhiz, AO): ІТ-компания, занимающаяся кибербезопасностью и поддерживает русский держсеткор, в частности ФСБ. Предоставляет сфере безопасности обеспечения государственным и негосударственным акторам. В заявлении отмечают, что компания устраивает масштабные конвенции, что служат рекрутинговыми мероприятиями для ФСБ и ГРУ. Также внесена в список через акт CAATSA за финансирование ФСБ.

Экономическая правда