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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала "ДТЭК Киевские электросети" за нарушение лицензионных условий по распределению электроэнергии на 1,7 млн грн.

Об этом сообщает НКРЭКУ.

Основания для штрафа - обнаруженные в результате проверки нарушения.

В частности, несвоевременность присоединений потребителей, несвоевременность предоставления компенсаций за некачественные предоставленные услуги, введение в эксплуатацию с нарушением законодательства объектов на 311,3 млн грн.

Также в регуляторе заявили о несанкционированном и неправомерном присоединении к сетям объекта в селе Плюты (Киевская область), который является местом проживания Рината Ахметова.

"В 2018 году компания выдала технические условия на присоединение объекта, который находится за пределами территории осуществления лицензированной деятельности компании, а именно для села Плюты. Это присоединение было выполнено.

Мы обязывает компанию в срок до 20 мая 2021 предоставить обновленные сведения о месте и способах осуществления хозяйственной деятельности, а именно расширить территорию ведения хозяйственной деятельности", - добавила во время заседания член Комиссии Ольга Бабий.

"Это формально, по документам, санаторий, а физически - это жилище Рината Леонидовича (Ахметова - ред.)", - добавила она.

В то же время в ДТЭК заявили, что компания ДТЭК Киевские электросети не были оштрафована за нарушения условий лицензионной деятельности в связи с присоединением объекта строительства в селе Плюты.

"Присоединение к электросетям - это прямая обязанность оператора системы распределения, как и обслуживание электролиний и обеспечением качественного электроснабжения. Клиент может самостоятельно выбирать оператора системы распределения, от которого он хочет присоединиться.

При условии, что он самостоятельно и в полном объеме оплачивает стоимость присоединения. При этом, оператор системы распределения имеет год с даты присоединения для того, чтобы официально представить информацию регулятору об изменении территории лицензионной деятельности. Это полностью соответствует действующему законодательству Украины", - говорится в позиции компании.

"В 2018 году заказчик обратился к ДТЭК Киевские электросети для присоединения своего объекта в с. Плюты Киевской области.

В соответствии с законодательством Украины, заказчик выбрал для сети ОСР ДТЭК Киевские электросети. Заказчик оплатил полную стоимость мощности присоединения и построения электролиний к его объекту, определенную в соответствии с действующим законодательством Украин ", - добавляют в компании.

"Названный штраф в размере 1,7 млн грн на самом деле был наложен за нарушения в сфере хозяйственной и операционной деятельности в отношении других объектов в период 2019-20 гг.

ДТЭК КЭМ не согласен с решением регулятора в этом, поскольку все жалобы клиентов, которые стали причиной штрафа, были устранены до начала проверки", - говорится в позиции ДТЭК.

Экономическая правда