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Фонд гарантирования будет сдавать в аренду недвижимость через ProZorro.Продажи

Четверг, 15 апреля 2021, 16:30
 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает пилотный проект, в рамках которого будет выставлять на открытые электронные аукционы права аренды недвижимого имущества банков, находящихся в ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Потенциальным арендаторам будут предложены объекты недвижимости разной площади и назначения, в том числе офисные помещения в центральной части города Киева.

Аукционы будут проходить по открытой и прозрачной процедуре в системе ProZorro.Продажи. Это позволит привлечь больше внимания к объектам недвижимости со стороны потенциальных арендаторов и увеличить конкуренцию между ними, благодаря большому количеству торговых площадок, подключенных к системе, и многочисленным клиентам, которые пользуются ею", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арендатором недвижимого имущества банков может стать каждый желающий, воспользовавшись одной из официальных торговых площадок, которые авторизованы в системе ProZorro.Продажи.

Аукционы по передаче в аренду проходить по голландской модели, с пошаговым снижением стартовой цены (арендной платы).

"Актуальные предложения о передаче в аренду недвижимости банков на аукционах в ближайшее время будут размещены на сайте Фонда гарантирования вкладов и в электронной торговой системе Prozorro.Продажи.

В объявлениях будет представлена ​​необходимая для потенциального арендатора информация, в частности, детальное описание, план и фото объекта, а также стартовая цена аренды недвижимости и условия участия в аукционе , - пояснили в ФГВФЛ.

Пилотный проект ввели сроком на один год.

Экономическая правда

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