Еврокомиссия планирует ограничить использование искусственного интеллекта из-за приватности

Еврокомиссия разработала документ, которым будет регулироваться использования искусственного интеллекта в странах ЕС - нарушителей будут штрафовать на сумму до 20 млн евро или 4% оборота компании.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который опубликуют 21 апреля.

Целью документа является обеспечение гуманного подхода к технологии искусственного интеллекта и не оставлять на произвол судьбы мощные техкомпании.

Так, в ЕС приветствуют системы ИИ, направленные на ускорение производства, моделирование климатических изменений или же обеспечение энергоэффективности. В то же время, алгоритмы, используемые для анализа резюме, оценки кредитного доверия, целесообразности обеспечения социальными гарантиями, заявок на получение виз или убежища в странах ЕС можно считать технологиями высокого риска.

Кроме того, запрещены системы ИИ, которые вредят людям путем манипуляции их поведением и мыслями и такие, которые используются для массового слежения. В частности, системы социальной оценки, вроде такой, что действует в Китае, противоречат ценностями Европейского союза, говорится в документе - их запретят.

Единственное исключение - использование правоохранителями систем для раскрытия серьезных преступлений, например, терроризма.

Документ также подчеркивает недопустимость наличия в алгоритмах расовых и гендерных предубеждений, которые "паразитировали" алгоритмы от начала их использования. Так, запрещается применять в системах любые умышленные или неумышленные предубеждения, влекущие за собой дискриминацию.

Во исполнение этих положений предлагают создать Европейский совет по вопросам искусственного интеллекта, который будет контролировать выполнение новых норм.

Экономическая правда