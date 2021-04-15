Еврокомиссия планирует ограничить использование искусственного интеллекта из-за приватности
Еврокомиссия разработала документ, которым будет регулироваться использования искусственного интеллекта в странах ЕС - нарушителей будут штрафовать на сумму до 20 млн евро или 4% оборота компании.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который опубликуют 21 апреля.
Целью документа является обеспечение гуманного подхода к технологии искусственного интеллекта и не оставлять на произвол судьбы мощные техкомпании.
Так, в ЕС приветствуют системы ИИ, направленные на ускорение производства, моделирование климатических изменений или же обеспечение энергоэффективности. В то же время, алгоритмы, используемые для анализа резюме, оценки кредитного доверия, целесообразности обеспечения социальными гарантиями, заявок на получение виз или убежища в странах ЕС можно считать технологиями высокого риска.
Кроме того, запрещены системы ИИ, которые вредят людям путем манипуляции их поведением и мыслями и такие, которые используются для массового слежения. В частности, системы социальной оценки, вроде такой, что действует в Китае, противоречат ценностями Европейского союза, говорится в документе - их запретят.
Единственное исключение - использование правоохранителями систем для раскрытия серьезных преступлений, например, терроризма.
Документ также подчеркивает недопустимость наличия в алгоритмах расовых и гендерных предубеждений, которые "паразитировали" алгоритмы от начала их использования. Так, запрещается применять в системах любые умышленные или неумышленные предубеждения, влекущие за собой дискриминацию.
Во исполнение этих положений предлагают создать Европейский совет по вопросам искусственного интеллекта, который будет контролировать выполнение новых норм.
Экономическая правда
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