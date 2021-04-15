Украинское молоко смогут экспортировать в Аргентину

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Аргентину - посольство Украины в Буэнос-Айресе получило соответствующую официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов от аргентинского внешнеполитического ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Пандемия создает проблемы странам, гражданам и особенно сложные условия для ведения бизнеса. Но даже на фоне этих вызовов мы прилагаем все усилия, чтобы украинские компании получали новые возможности для ведения бизнеса и экспорта своих товаров.

Благодаря этой работе украинские производители получили дополнительный доступ к большому рынку Аргентины, где проживает более 40 млн человек", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для налаживания экспорта в Аргентину украинские производители молока и молочных продуктов крупного рогатого скота и буйволов должны пройти аккредитацию при Национальной службе здоровья животных и качества пищевых продуктов Аргентины (SENASA).

Аргентинская сторона позволила в условиях пандемии COVID-19 проводить аккредитацию производственных мощностей украинских предприятий дистанционно, с последующей физической инспекцией производств после нормализации эпидемической ситуации и восстановления международного авиасообщения", - говорится в сообщении.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, открытие рынка Аргентины для украинского молока и молочных продуктов является важным шагом в направлении усиления торговых связей между странами.

"Мы уже работаем с Аргентиной: согласовано форму ветеринарного сертификата для экспорта в Аргентину коллагена и желатина, изготовленного из шкур жвачных животных. В то же время из Аргентины в Украину импортируется мясо птицы, рыба и морепродукты, свежее мясо домашней крупного рогатого скота.

Открытие рынка для экспорта молока и молочных продуктов позволит расширить наше сотрудничество и создать новые возможности для украинских производителей", - заявила она.

Экономическая правда