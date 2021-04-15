За позднюю поставку китайской вакцины с "Лекхима" могут взыскать более 38 миллионов

Государственное предприятие "Медицинские закупки" продолжает начислять пеню ЧАО "Лекхим", которое не выполнило условия договора о поставках первой партии вакцины CoronaVac в количестве 700 тысяч флаконов в срок. Кроме того "Лекхиму" грозит немалый штраф.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ ГП "Медицинские закупки".

В письме ГП отмечается, что "Лекхим" должен был поставить в Украину 700 тыс флаконов китайской вакцины CoronaVac в срок не позднее 30 дней со дня регистрации вакцины в одной из определенных стран.

"Поскольку 4 февраля вакцина была зарегистрирована в Китае, поставки первой партии вакцины в Украине должны были состояться до 6 марта.

Фактически вакцина поступила на склады "Медицинских закупок" 10 апреля, и в количестве 200 тыс флаконов, что значительно меньше объема ожидаемой первой партии согласно условиям договора", - говорится в сообщении.

"Поставка указанного количества флаконов не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа, применяемых к поставщику ввиду несоблюдения сроков поставки продукции, предусмотренных договором. ГП "Медицинские закупки" продолжает начисление пени за каждый день такой просрочки, начиная с 06.03.2021", - заявили в госпредприятии.

В StateWatch напоминают, что за каждый день просрочки "Лекхим" обязан уплатить 0,1% от цены продукции, а также 7% за просрочку поставки вакцины в более 30 дней.

"По подсчетам StateWatch размер пени по состоянию на 14 апреля составляет 13,7 миллиона гривен. В свою очередь, штраф составляет 24,7 миллионов гривен. Всего "Лекхим" должен уплатить ГП "Медицинские закупки" 38,4 миллиона гривен.

Сейчас за каждый день просрочки поставки вакцины "Лекхиму" начисляется пеня в размере 252 тыс гривен", - добавляют в организации.

Напомним:

30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн грн по договору между ГП "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Экономическая правда