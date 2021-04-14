"Нафтогаз" жалуется на "клона", запутывающего потребителей

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обращает внимание клиентов, что не имеет никакого отношения к деятельности частной компании ООО "Нафтогаз Постачання" и просит быть внимательными, присоединяясь к рыночному поставщику.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ГК "Нафтогаз Украины" является частью государственной Группы Нафтогаз и работает в сфере поставок газа с 2017 года. Однако, несмотря на схожесть названий, ООО "Нафтогаз Постачання" является частной компанией, которая была создана в конце 2020 года.

Хоть компания и зарегистрирована в Киеве, обслуживает она преимущественно клиентов в Кременце Тернопольской области. При этом цены на газ от этого поставщика выше цены ГК "Нафтогаз Украины", в частности в апреле - на 15%", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе заметили, что сходство названий вызывает путаницу двух разных компаний, и выразили опасения относительно возможных манипуляций при подключении клиентов. По этой причине компания обратилась в Антимонопольный комитет и правоохранительные органы относительно нарушения прав интеллектуальной собственности, а именно неправомерного и необоснованного использования торговой марки.

ГК "Нафтогаз Украины" обращает внимание клиентов и просит быть внимательными, выбирая рыночного поставщика.

Экономическая правда