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"Нафтогаз" жалуется на "клона", запутывающего потребителей

Среда, 14 апреля 2021, 20:30
 

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обращает внимание клиентов, что не имеет никакого отношения к деятельности частной компании ООО "Нафтогаз Постачання" и просит быть внимательными, присоединяясь к рыночному поставщику.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ГК "Нафтогаз Украины" является частью государственной Группы Нафтогаз и работает в сфере поставок газа с 2017 года. Однако, несмотря на схожесть названий, ООО "Нафтогаз Постачання" является частной компанией, которая была создана в конце 2020 года. 

Хоть компания и зарегистрирована в Киеве, обслуживает она преимущественно клиентов в Кременце Тернопольской области. При этом цены на газ от этого поставщика выше цены ГК "Нафтогаз Украины", в частности в апреле - на 15%", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе заметили, что сходство названий вызывает путаницу двух разных компаний, и выразили опасения относительно возможных манипуляций при подключении клиентов. По этой причине компания обратилась в Антимонопольный комитет и правоохранительные органы относительно нарушения прав интеллектуальной собственности, а именно неправомерного и необоснованного использования торговой марки.

ГК "Нафтогаз Украины" обращает внимание клиентов и просит быть внимательными, выбирая рыночного поставщика.

Экономическая правда

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Нафтогаз газ

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