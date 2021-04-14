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Кабмин ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий

Среда, 14 апреля 2021, 18:50
 

Кабмин принял проект постановления, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению.

Такое решение было принято на внеочередном заседании 14 апреля, передает пресс-служба Минфина.

В частности, документом предлагается:

  • пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;
  • отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
  • ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

"Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий", - говорится в сообщении.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

Экономическая правда

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Кабмин Минфин субсидии

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