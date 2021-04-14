Кабмин ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий
Кабмин принял проект постановления, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению.
Такое решение было принято на внеочередном заседании 14 апреля, передает пресс-служба Минфина.
В частности, документом предлагается:
- пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;
- отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
- ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.
"Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий", - говорится в сообщении.
Напомним:
Премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.
Экономическая правда
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