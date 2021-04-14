Приватбанк обжалует прекращение кредитного долга завода Коломойского

Северный апелляционный суд 14 апреля отклонил апелляционную жалобу Приватбанка и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, которым признаны прекращенными обязательства АО "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского по одному из кредитных договоров. Банк подает кассацию.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Приватбанк подает кассацию на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который 14 апреля отклонил апелляционную жалобу АО КБ "Приватбанк" и оставил в силе решение Хозяйственного суда г. Киева по делу № 910/14224/20, которым признаны прекращенными обязательства АО "Никопольский завод ферросплавов" по одному из кредитных договоров.

На решения по такому делу ссылались ответчики в Канцлерском суде Штата Делавэр при рассмотрении иска Приватбанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о возмещении ущерба в сотни миллионов долларов, причиненного Приватбанку в 2016 году", - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что рассмотрение такого дела "по существу проходило с нетипичной скоростью" - подготовительное производство по делу было закрыто 20.01.2021р, а рассмотрение дела по существу было назначено на пятницу 22.01.2021р. и завершено в тот же день.

Напомним:

22 января 2021 года суд признал прекращенными все обязательства подконтрольного Игорю Коломойскому Никопольского завода ферросплавов, касающихся кредитного договора на сумму 14 млн долл.

Эту кредитную линию банк предоставил НЗФ 2 февраля 2009 года со сроком возврата кредита до 1 февраля 2010 года. Она также упомянута в иске Приватбанка против бывших владельцев в США.

Экономическая правда