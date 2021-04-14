В Комиссии по азартным играм объяснили, кто и сколько платит за лицензии

Лицензии на организацию и проведение азартных игр выдаются на 5 лет, плата зависит от вида деятельности - в Комиссии по азартным играм рассказали, сколько именно за них платят.

Об этом говорится в публикации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на Facebook.

При условии принятия КРАИЛ решение выдать лицензию, организатор обязан уплатить за нее в течение 10 дней с момента получения уведомления.

Размер платы за лицензию состоит из определенного количества минимальных заработных плат состоянию на 1 января года, в котором принимается решение о выдаче лицензии. В 2021 году одна минимальная заработная плата составляет 6000 гривен.

Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр выдаются сроком на 5 лет. Следовательно, за год уплачивается пятая часть полной стоимости.

В то же время, добавляют в КРАИЛ, до ввода в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга, за букмекерскую деятельность, онлайн-казино и игровые автоматы ежегодная равная часть уплачивается в тройном размере.

краил

Экономическая правда