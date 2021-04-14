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Доля "зеленой" энергетики за год выросла вдвое – "Укрэнерго"

Среда, 14 апреля 2021, 13:10
 

В 2020 году доля ветровых и солнечных электростанций в структуре производства электроэнергии выросла вдвое - с 3,3% до 6,8%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

При этом, установленная мощность ВЭС и СЭС увеличилась на 1,9 ГВт (+ 41% по сравнению с 2019 г.).

 

"Больше всего выросла установленная мощность СЭС, пик производства которых в весенне-летний период приходится на часы дневного снижения потребления (с 12:00 до 17:00), что требует гибких инструментов для их балансировки.

Именно балансировка ВИЭ, преимущественно СЭС, в дневные часы была в прошлом году и остается на сегодня основной проблемой интеграции ВИЭ в энергосистему Украины", - говорится в сообщении.

По прогнозам "Укрэнерго", рост мощностей "зеленой" энергетики продолжится в 2021 году, и будет расти ее доля в общей структуре производства электроэнергии в Украине.

Экономическая правда

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Зелений тариф электроэнергия Укрэнерго

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