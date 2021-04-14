Бизнес-омбудсмен заявил о росте количества жалоб по налоговым вопросам

В 2020 году Совет бизнес-омбудсмена получила 1,19 тыс жалоб от бизнеса на действия налоговой, таможенной и фискальной служб - это на 120 обращений больше по сравнению с 2019 годом, в целом количество полученных обращений увеличилось на 91 - до 1,73 тыс.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет Совета бизнес-омбудсмена.

"За 2020 год Совет бизнес-омбудсмена получил 1737 жалоб и завершил расследование 1159 дел, что соответственно на 9% и 2% больше по сравнению с 2019 годом", - говорится в отчете.

"При этом жалобы относительно налогового блока составили 64%, на действия правоохранителей - 12%, на действия государственных регуляторов - 5%, по таможенным вопросам - 4%", - говорится в сообщении.

"Несмотря на мораторий на большинство налоговых проверок и сокращение жалоб по этому вопросу, количество обращений бизнеса по налоговым вопросам в общем выросло на 14% по сравнению с 2019 годом (с 981 до 1117 жалоб).

В частности, втрое возросло количество жалоб по блокированию налоговых накладных (с 95 до 273), на 63% - по внесению в списки рисковых налогоплательщиков (с 127 до 207), на 36% - на неисполнение решений суда о регистрации налоговых накладных (с 108 до 147)", - добавили в ведомстве.

По данным бизнес-омбудсмена, большинство жалоб в 2020 году подали украинские компании (89%), в основном - представители малого и среднего бизнеса (76%). Традиционно наиболее активными по количеству поданных обращений были представители оптовой торговли (26%), производства (12%), агробизнеса (12%), недвижимости (11%) и частные предприниматели (10%).

По словам бизнес-омбудсмена Марчина Свенчицкого, Совет ожидает регистрации новой редакции законопроекта о бизнес-омбудсмене.

Напомним:

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий заявил, что ежегодно растет количество жалоб бизнеса на невыполнение судебных решений.