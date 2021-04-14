Укрзализныця восстанавливает сообщение между Львовом и Ужгородом
С 16 апреля Укрзализныця восстанавливает движение регионального поезда №829/830, соединяющего Львов и Ужгород.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Это направление отменили год назад, но сейчас его восстанавливают "для безопасного весеннего отдыха в горах без скопления людей", говорят в УЗ.
Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно, кроме среды, во Львов прибывает в 10:59. В обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно, кроме вторника, в 16:37, а прибывать в Ужгород в 22:22.
Остановки будут проходить на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Лавочное, з.п. Опорец, Воловец, Свалява, з.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.
Стоимость проезда составит до 75 грн.
Экономическая правда
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