Укрзализныця восстанавливает сообщение между Львовом и Ужгородом

С 16 апреля Укрзализныця восстанавливает движение регионального поезда №829/830, соединяющего Львов и Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Это направление отменили год назад, но сейчас его восстанавливают "для безопасного весеннего отдыха в горах без скопления людей", говорят в УЗ.

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно, кроме среды, во Львов прибывает в 10:59. В обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно, кроме вторника, в 16:37, а прибывать в Ужгород в 22:22.

Остановки будут проходить на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Лавочное, з.п. Опорец, Воловец, Свалява, з.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.

Стоимость проезда составит до 75 грн.

Экономическая правда