Госбюро расследований разоблачило импортеров, что не уплатили налогов на 270 миллионов

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило деятельность фирм-импортеров, которые избегали уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 270 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что выборочный анализ отдельных фирм-импортеров ГБР с Госналоговой провели во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года по применению персональных санкций. За результатам были выявлены факты манипуляций налоговой отчетностью, что нанесло ущерб государству на сотни миллионов гривен.

По словам ведомства, фирмы импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете.

В ГБР объяснили, что использовалась схема пересортицы, когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался - по другой. "При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства - НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся т.н. "скрутками", - добавили в Бюро.

Установлено, что в течение января-марта 2021 таким образом реализовано товара на 1,6 млрд гривен, что нанесло государству более 270 млн грн убытков.

"Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки, и по наработанным схемам уходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Учитывая выводы ГБР, соответствующая комиссия ДПС остановила регистрацию накладных упомянутых фирм.

Экономическая правда