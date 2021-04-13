На данный момент ни единого проблемного банка в Украине нет - НБУ



Сейчас Нацбанк ни один банк не может отнести к категории проблемных, все банки придерживаются основных нормативов.

Об этом заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка рассказал в интервью Минфин.

Матузка рассказал, что основные требования к капиталу и ликвидности выполняют абсолютно все банки. Он добавил, что у нескольких банков есть проблемы с соблюдением нормативов кредитного риска (Н7 и Н9) - такие банки имеют индивидуальные планы вхождения в нормативы.

Проблема с нормативами валютной позиции у государственных Приватбанка и Ощадбанка.

"Она связана с капитализацией этих банков так называемыми индексными ОВГЗ, которые привязаны к валютному курсу", - пояснил Матузка и добавил, что эти банки также имеют индивидуальные планы.

По словам заместителя председателя НБУ, на уровне наблюдательных советов банков и Минфина продолжается диалог по замене индексированных ОВГЗ на гривневые автоматически решит проблему.

Впрочем, "сегодня нет ни одного банка, который бы был отнесен Нацбанком в категории проблемных", - подытожил Матузка.