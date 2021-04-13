Bitcoin установил новый рекорд - большая биржа выходит на IPO

Самая распространенная криптовалюта Bitcoin 13 апреля достигла нового рекорда в 62,732 доллара, что связано с выходом самой большой криптовалютной биржи США Coinbase на IPO (первичное публичное размещение акций).

Об этом говорится в данных Coindesk.

Котировки биткоина за сутки выросли более чем на 4%, капитализация криптовалюты оценена в 1,16 триллиона долларов.

Рост вызвал ряд факторов, которые возглавляет выход 14 апреля наибольшей криптовалютной биржи Штатов Coinbase на IPO. Акции компании включат на бирже Nasdaq путем прямого листинга, а ее рыночная стоимость составляет 100 млрд долларов.

Также интерес к криптовалюте растет на фоне решения инвесткомпаний Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley позволить некоторым клиентам вкладываться в биткоин-фонды.

Напоминаем:

Morgan Stanley станет первым крупным банком в США, что позволит клиентам с активами более чем в 2 миллиона долларов инвестировать в биткоин-фонды.

Tesla начала принимать крупнейшую в мире электронную валюту биткоин в качестве оплаты за свои электромобили.

Экономическая правда