Азербайджан готов снять ограничения по авиарейсам с Украиной

Азербайджан сообщил о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов с Украиной, также ограничения могут снять по количеству авиаперевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Сейчас министр инфраструктуры Владислав Криклий находится в составе правительственной делегации с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В рамках визита он провел переговоры с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиев.

Стороны обсудили сотрудничество по разным инфраструктурными направлениям, в частности, в сфере железнодорожного, авиа- и автотранспорта.

В частности, азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с этим ограничения по количеству авиаперевозчиков страна будет готова снять до лета 2022 года.

Касательно автолиберализации, азербайджанская сторона готова в будущем обсуждать этот вопрос. Сейчас стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года.

Экономическая правда