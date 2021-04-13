Аэропорт "Черновцы" принял первый регулярный рейс после годовой паузы

Аэропорт "Черновцы" 12 апреля принял первый регулярный рейс после годовой паузы - авиакомпании "Мотор Сич" (судном АН 24РВ) из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"КП "Международный аэропорт "Черновцы" им.Л.Каденюка" сообщает о прибытии заявленного авиарейса Киев (Жуляны)-Черновцы. Рейс выполнялся воздушным судном АН 24РВ авиакомпании "Мотор Сич". Возобновление регулярного авиасообщения в Черновцах произошло", - заявили в пресс -службе.

"Согласно опубликованному расписанию, авиаперевозчик будет осуществлять перелеты из Черновцов в Киев три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

График позволит осуществлять однодневные поездки в столицу. Самолет вылетает из Черновцов в 07:00 и прибывает в Киев в 08:15. Вылет из Киева выполняется в тот же день в 20:10 с прибытием в Черновцы в 21:15", - добавляет avianews.com.

Минимальная цена авиабилетов начинается от 2 400 грн в одну сторону с учетом перевозки 20 кг багажа.

Экономическая правда