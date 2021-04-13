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В Киеве уже отключили отопление в более чем 60% жилых домов

Вторник, 13 апреля 2021, 11:15
 

В Киеве продолжается отключение тепла - по состоянию на 6:00 13 апреля от центрального отопления уже отключили 62% (более 6 тыс) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на данные КП "Киевтеплоэнерго".

"Объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) отключаются от подачи тепла по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

"Киевтеплоэнерго" начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля. Прекращение подачи теплоносителя проходит постепенно из-за разветвленности системы теплосетей. Ее общая протяженность - более 2,7 тыс км. Для полного свертывания системы теплоснабжения необходимо около 5-ти дней", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что решение о завершении отопительного сезона принимается местными властями с учетом среднесуточной температуры - в течение 3 суток она должна быть выше +8 градусов по Цельсию.

Напомним:

Отопительный сезон в Киеве планировали закончить 5 апреля. Однако отложили на несколько дней, из-за холодной погоды.

В Киеве 12 апреля начали отключать отопление.

Экономическая правда

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Киев КГГА тепло

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