Электронный акциз и уплата налогов - что появятся в "Дие" в этом году

Вскоре в приложении "Дия" появятся новые налоговые услуги, в частности уплата налогов, декларации для ФЛП и электронный акциз - их запустят после Diia Summit в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Так, после Diia Summit весной на портале и в приложении Дия в разделе "Мои налоги" станет доступной уплата налогов и представления деклараций для ФЛП на упрощенной системе налогообложения, справка о полученных доходах и уплаченных налогах, отображение данных о налогоплательщике и состояние его расчетов с бюджетом.

Также через Дию украинцы будут получать оповещения о предельных сроках оплаты, наличие налоговых обязательств или задолженности. Платформу будут интегрировать с банками: с согласия пользователя Дия будет делать запрос в банк и отражать общую сумму поступлений за выбранный отчетный период с ФЛП-счета.

"Важно, что сумму доходов видеть только пользователь. Дия от вашего имени только делает запрос в банк и заполняет соответствующее поле в декларации", - добавили в ведомстве.

А осенью Минцифры планирует совместно с Государственной налоговой службой запустить проект электронного акциза и электронной марки. Как объясняют в ведомстве, "каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушении".

Для пилотного запуска выбрали категорию алкогольной продукции. В Минцифры говорят, что проект "будет способствовать преодолению коррупции благодаря минимизации влияния человеческого фактора". Также электронные услуги позволят усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами.

Напоминаем:

С апреля в "Дие" появится возможность автоматически регистрировать ФЛП без посредничества людей и платить налоги с помощью привязанной в приложении карты.

Экономическая правда