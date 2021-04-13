Укрзализныця временно отменила рейсы по ряду направлений

Укрзализныця временно сократила количество рейсов по отдельным направлениям из-за низкого спроса, а также добавила в расписание три дополнительных поезда перед летним сезоном.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что УЗ запланировала дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. В то же время, их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Так, уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели) .

В связи с низким спросом на перевозки во время карантина, Укрзализныця временно сократила количество рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля - № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля - 2%);

с 13 апреля - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов с 10 населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

с 14 апреля - № 243/244 Киев-Рахов, (11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%).

Также из-за экономической необоснованности с этой недели (12 - 16 марта) меняется периодичность курсирования поездов:

№ 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели

№ 781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.

"Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в случае повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", - добавили в компании.

Экономическая правда