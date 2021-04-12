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Microsoft покупает разработчика искусственного интеллекта Nuance за 20 миллиардов долларов

Понедельник, 12 апреля 2021, 20:29
 

Техгигант Microsoft покупает за 19,6 миллиарда долларов компанию Nuance Communications, которая работает с искусственным интеллектом и распознаванием речи - компания хочет увеличить присутствие на рынке здравоохранения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Поглощение Nuance позволит Microsoft увеличить свое присутствие на рынке здравоохранения, а именно в части применения искусственного интеллекта. До соглашению компании сотрудничали в течение двух лет.

Акции Nuance Communications в этом году выросли на 3,4%. Разработки данной компании легли в основу ассистента от Apple - Siri. Капитализация компании - около 13 млрд долларов. В прошлом году она получила 1,5 миллиарда долларов прибыли.

Microsoft покупает 350 млн акций Nuance, 56 долларов каждая. По данным компании, приобретение сократит прибыли Microsoft на 1% в этом году, но вызовет рост в уже следующем.

Техкомпания стремится разработать такое программное обеспечение, которое бы лишило врачей потребности записывать слова пациентов и могло помочь лучше прогнозировать потребности последних. Это является одним из аспектов, над которым компании работали в течение двух лет.

Поскольку ИИ учится распознавать речь и делать прогнозы, со временем разработчики могут создать технологию, которая упростит поиск по ключевым словам в медкарточках и улучшит точность медицинских прогнозов.

Другое направление, по которому работали компании - телемедицина.

Экономическая правда

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Microsoft

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