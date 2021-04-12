Facebook в прошлом году потратил 23 миллиона долларов на безопасность Цукерберга

Компания Facebook в прошлом году потратила более 23 млн долларов на безопасность своего гендиректора Марка Цукерберга.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Отмечается, что компания обнаружила "конкретные угрозы в отношении господина Цукерберга".

"Он является синонимом Facebook, и, как следствие, негативные настроения по нашей компании напрямую связаны с господином Цукербергом и часто передаются ему", - заявили в компании.

В частности, Facebook потратил 23 млн долл на личную охрану в резиденциях Цукерберга и на поездки для него и его семьи.

Он также получил дополнительные 10 млн долларов на покрытие персонала службы безопасности и других расходов на охрану.

Комиссия по вопросам вознаграждений, назначений и руководства компании считает, что из-за возможных угроз эти расходы уместны и необходимы.

Кроме того, Цукерберг получает лишь 1 долл в качестве зарплаты в Facebook, не получая никаких премиальных выплат и вознаграждений за акции.

Отмечается, что на собрании акционеров Facebook в мае Цукерберг предложит время от времени предлагать личную безопасность для директоров, не являющихся сотрудниками компании.

Экономическая правда