Facebook в прошлом году потратил 23 миллиона долларов на безопасность Цукерберга
Компания Facebook в прошлом году потратила более 23 млн долларов на безопасность своего гендиректора Марка Цукерберга.
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Отмечается, что компания обнаружила "конкретные угрозы в отношении господина Цукерберга".
"Он является синонимом Facebook, и, как следствие, негативные настроения по нашей компании напрямую связаны с господином Цукербергом и часто передаются ему", - заявили в компании.
В частности, Facebook потратил 23 млн долл на личную охрану в резиденциях Цукерберга и на поездки для него и его семьи.
Он также получил дополнительные 10 млн долларов на покрытие персонала службы безопасности и других расходов на охрану.
Комиссия по вопросам вознаграждений, назначений и руководства компании считает, что из-за возможных угроз эти расходы уместны и необходимы.
Кроме того, Цукерберг получает лишь 1 долл в качестве зарплаты в Facebook, не получая никаких премиальных выплат и вознаграждений за акции.
Отмечается, что на собрании акционеров Facebook в мае Цукерберг предложит время от времени предлагать личную безопасность для директоров, не являющихся сотрудниками компании.
Экономическая правда
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