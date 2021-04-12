Украина существенно снизила импорт газа из Европы

Импорт природного газа из европейского направления за два прошедших недели был на экстремально низком уровне - 2,6 млн кубометров в день.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи".

Как отмечается, практически весь импорт природного газа осуществлялся из Венгрии.

"Объем добычи составлял по среднесуточным значениям около 53,8 млн кубометров в сутки, что несколько больше, чем за прошедшие две недели. Потребление колебалось из-за изменений погодных условий", - говорится в сообщении.

"На 9 апреля в хранилищах Украины находилось 15,7 млрд кубов природного газа, что на 0,6 млрд кубов меньше, чем две недели назад", - заявляют аналитики УЭБ.

Напомним, что сейчас продолжается сезон отбора из подземных газовых хранилищ. Отбор составлял по среднесуточным значениям около 56,2 млн кубов.

Напомним:

Цены на газ на европейских хабах на прошлой неделе имели разносторонние колебания с общей тенденцией к росту.

Экономическая правда