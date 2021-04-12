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Антимонопольный комитет разблокировал закупку Укрзализныцей 100 вагонов

Понедельник, 12 апреля 2021, 16:37
 

Антимонопольный комитет (АМКУ) отклонил жалобу, которой блокировался объявленный 25 февраля тендерный процесс Укрзализныци на закупку 100 вагонов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Решение должно быть опубликованным в течение трех рабочих дней, добавили в компании.

Жалобу подала компания ООО "Терминал-Запад" - как говорят в УЗ, ее уставный капитал составлял 10 тыс. грн. Компания "обжаловала и заблокировала критическую для инфраструктуры Украины процедуру закупки".

Данная компания представилась официальным дистрибьютором польской PESA Bydgoszcz SA. "Впрочем, АО "Укрзализныця", которое более 10 лет сотрудничает с польским производителем напрямую, получило официальные подтверждения от партнеров, что жалобщик к ним отношения не имеет и их продукцию не представляет", - пояснили в УЗ.

Также был нарушен установленный законодательством порядок подачи жалоб, "а по сути жалобы АО "Укрзализныця" предоставлены исчерпывающие объяснения и возражения".

После отклонения жалобы АМКУ, Укрзализныця получила возможность восстановить тендерный процесс и раскрыть предложения.

Экономическая правда

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ТЭК Укрзализныця

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