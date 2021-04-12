"Укрэнерго" получило 27,5 миллиардов убытков в 2020 году

По итогам 2020 года частное акционерное общество "Национальная энергетическая компания" Укрэнерго "получило чистый убыток на сумму 27,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает Марлин.

В то же время в 2019 году "Укрэнерго" получило 1,86 млрд грн чистой прибыли, а в 2018 году прибыль составила 2,6 млрд грн.

"ЧАО "Укрэнерго" специализируется на выполнении функций системного оператора по передаче электроэнергии.

Марлин обратился в Минфин, которое владеет акциями частного общества о принятых мерах для преодоления миллиардных убытков 2020 года. В Министерстве финансов ответили, что было согласовано предоставление государственных гарантий на кредитные средства с целью погашения задолженности перед производителями зеленой энергетики", - говорится в сообщении.

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета принял решение согласовать предоставление в 2020 году государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам, сумма которых не превышает 11,3 млрд гривен, привлекаемых "Укрэнерго" у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель", - сообщили в Минфине.

Среди основных причин падения доходов на примере показателей за 4 квартал в "Укрэнерго", в частности, называют решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - НКРЭКУ.

За счет установленных тарифов:

на услугах диспетчеризации компанией "Укрэнерго" недополучено 1,2 млрд грн доходов;

за электроэнергию на балансирующем рынке недополучено 1,4 млрд грн доходов;

от выполнения спецобовьязкив недополучено 11,1 млрд грн.

Согласно финансовому отчету компании 2020 года, всего кредиторская задолженность достигла 17,9 млрд грн.

Председателем правления ЧАО "Укрэнерго" в августе 2020 был назначен Владимир Кудрицкий.

Согласно информации в финплане на 4 квартал "Укрэнерго", среднемесячные расходы компании на оплату труда Кудрицкого течение 2020 года составили 1,085 млн грн, из которых 497 тыс должностной оклад, 567 тыс грн - премирование, 21 тыс грн - другие поощрение.

Среднемесячные расходы на одного управленца среднего звена частного общества составляют 48,6 тыс грн. Такие же расходы на одного работника составили 27,3 тыс грн.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", которым, в частности, правительству поручалось проработать вопрос по обеспечению энергетической устойчивости Украины и принять решение.

Экономическая правда