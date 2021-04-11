Зеленский о ЗСТ с Турцией: проведем совместный аудит спорных моментов и найдем компромисс

Владимир Зеленский обсудил подписание соглашения о зоне свободной торговли и самолетостроении с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, на обсуждении, уделили внимание торгово-экономическим отношениям важное значение для них имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли. Существенно нарастить ее объемы может подписание соглашения о свободной торговле.

"Мы понимаем, что это ответственный шаг и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон. Поэтому мы договорились с господином Президентом о том, что соответствующие учреждения наших стран проведут предметный аудит всех спорных моментов и найдут взаимный компромисс, который откроет путь к подписанию этого важного документа", – заявил Зеленский.

Зеленский также сообщил о перспективных направлениях для турецких инвестиций в Украине.

"Прежде всего это возможности, которые предоставляет большая приватизация, в том числе, в части морских портов. Кроме этого, недавно наше правительство утвердило перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, среди которых масштабные проекты в области инфраструктуры, транспорта, строительства аэропортов и дорог", - сказал он.

Напоминаем:

Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу прибыл с рабочим визитом в Турцию, начал встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.