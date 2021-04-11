Завершено формирование нового состава НКЦБФР
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении ещё одного нового члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, тем самым завершив формирование нового состава.
Об этом сообщается на сайте Офиса Президента
9 апреля 2021 года был подписан указ №155/2021, которым в составы НКЦБФР был включен экс-директор Карпатской рудной компании из группы Avellana Gold Арсен Ильин.
"К сфере ответственности Арсена Ильина в Комиссии будут относиться вопросы функционирования организованных товарных рынков, финансово-кредитных механизмов строительства и ипотеки", - пишет издание Интефакс-Украина.
Ранее Зеленский подписал указ о назначении четырех членов НКЦБФР.
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