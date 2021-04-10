Турецкие лоукостеры снизили цены на авиабилеты

Турецкие лоукостеры Pegasus Airlines и AnadoluJet, который является структурой Turkish Airlines, устроили ценовую войну на маршруте Киев-Анкара, из-за чего цены на авиабилеты снизились.

Об этом сообщает avianews.

В апреле и мае, Pegasus Airlines продавал билеты из Украины в столицу Турции за 44 доллара в обе стороны. В июне перелет этой авиакомпанией обойдется в 79 долларов.

Самые дешевые билеты включают перевозку только ручной клади. Pegasus Airlines ограничивает габариты чемодана — они не должны превышать 55х40х20 см, при этом вес может быть любым.

Самые дешевые билеты на рейсы AnadoluJet на апрель и май — 62 доллара в обе стороны. Перелеты в июне обойдутся в 96 долларов за билет туда-обратно.

Пассажиры AnadoluJet могут перевозить 8 кг ручной клади в салоне и 20 кг в багаже. В полете пассажиры получают легкое питание.

В сообщении указывается, что перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что в стоимость поездки необходимо закладывать туристическую страховку в Турцию, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19, и сдачу двух ПЦР-тестов (Один для въезда в Турцию, второй – по возвращению в Украину).

"Цена одного ПЦР-теста составляет около 1000 грн. Анализ по возвращению в Украину можно не сдавать, однако тогда необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию", – заявляют в издании.

Напоминаем:

Лоукостер Wizz Air планирует снизить стоимость авиабилетов после завершения кризиса, вызванного пандемией COVID-19.