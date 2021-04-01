Страны ОПЕК и Россия договорились повысить добычу нефти

Страны OPEC, Россия и ряд других не входящих в состав картеля стран, договорились постепенно увеличить добычу нефти на 1,15 миллиона баррелей в сутки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

23 страны-участницы сделки повысят добычу на 350 тыс барр в мае и июне, и еще на 450 тыс в июле.

Изначально большинство министров стран-участниц соглашения предлагали сохранить действующие до последнего времени ограничения. Но в итоге решили постепенно наращивать добычу в течение трех месяцев.

За увеличение производства на 350 тыс. барр. в сутки в мае и июне выступала Саудовская Аравия, это предложение также поддержала Россия.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тыс. барр. в сутки в зависимости от ситуации на рынке. По мере восстановления спроса ограничения корректировались: на март – 7,05 млн баррелей в сутки, на апрель – 6,9 млн барр.

Цена на нефть марки Brent 1 апреля перешла к снижению. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 по киевскому времени составляет 62,69 доллара за баррель, что на 0,05 доллара (0,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила 59,27 доллара за баррель, что на 0,11 доллара (0,19%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.