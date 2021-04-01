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Государство докапитализирует "Экспортно-кредитное агентство" на 1,8 миллиарда

Четверг, 1 апреля 2021, 14:22
 

Правительство 31 марта приняло постановление, которым увеличило уставный капитал "Экспортно-кредитного агентства" (ЭКА) до 2 миллиардов гривен путем докапитализации его на 1,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"По нашим оценкам, докапитализация ЭКА позволит увеличить объем общего экспорта Украины на 2-3%", - прокомментировал решение министр экономики Игорь Петрашко.

Он пояснил, что ключевая роль ЭКА - это упростить выход украинских товаров на те рынки, которые являются высокорисковым и новыми для украинских компаний. В частности, речь идет о рынках Африки, Азии, Центральной и Южной Америки.

Сейчас страны этих регионов составляют более 40% рынка экспорта украинской продукции в перспективе может быть увеличен еще на 10-15 п.п., или приблизительно 5 млрд долларов.

Также ЕКА должно упростить доступ экспортерам к банковскому финансированию в Украине.

"Чем больше капитализация ЭКА, тем большую поддержку получат экспортеры. Сейчас от размера уставного капитала ЭКА зависит объем страхового покрытия, на которое могут рассчитывать украинские экспортеры", - добавил Петрашко.

Принятым постановлением уставный капитал "ЭКА" увеличат путем эмиссии дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100 процентов акций в собственности государства. Также Минфин выпустит гособлигаций в размере 1,8 млрд гривен со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 9,3 процентов годовых в обмен на акции допэмиссии "ЭКА".

Экономическая правда

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экспорт Минэкономики

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