Фонд гарантирования реструктуризирует почти половину кредитов "Аркады"

Между банком "Аркада" и заемщиками заключено уже 265 дополнительных соглашений по реструктуризации их задолженности - это почти каждый второй ипотечный кредит в банке.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Сейчас более 60% физлиц-заемщиков "Аркады" обратились в банк с заявлениями о реструктуризации собственных ипотечных кредитов.

По состоянию на конец марта уже заключено более 265 дополнительных соглашений между банком и заемщиками и, соответственно, проведена реструктуризация их задолженности, говорят в Фонде. Еще за 135 соглашениями рассматриваются документы или готовятся к подписанию. "Таким образом, на сегодняшний день Фондом принято решение о реструктуризации фактически каждого второго ипотечного кредита банка "Аркада", - добавила Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ.

Отмечается, что общая балансовая задолженность по портфелю ипотечных кредитов в начале ликвидации составляла 351 млн гривень. На начало марта в этом году - 332 миллионов гривень.

В результате проведенной реструктуризации банком получено 11,4 миллиона гривен в рамках уплаты "первого взноса", а ежемесячно заемщики по уже реструктуризированным кредитам будут платить почти 1,8 миллиона гривен.

В Фонде напомнили, что воспользоваться программой реструктуризации могут все заемщики, в том числе те, кто имеют просроченные обязательства по кредиту.

Экономическая правда