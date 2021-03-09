"Укроборонпром" начал полную инвентаризацию интеллектуальной собственности всех предприятий-участников госконцерна.

Об этом в блоге на УП сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

По его словам, главный актив оборонных предприятий - это интеллектуальная собственность.

"Итак, мы начали полную инвентаризацию интеллектуальной собственности всех предприятий-участников государственного концерна "Укроборонпром". Вы удивитесь, но за все годы существования в концерне никогда не проводился централизованный сбор и анализ технической документации на вооружение и военную технику.

В конце прошлого года нашим управлением была разработана комплексная Политика управления объектами прав на интеллектуальную собственность. Документ подписан генеральным директором Юрием Гусевым, и уже третий месяц продолжается внедрение новых процедур на всех предприятиях концерна", - написал Найем.

По его словам, конечная цель - обеспечить всеобъемлющей учет, эффективную защиту и адекватную монетизацию интелектуальной собственности.

"Это непростая задача с учетом того, что львиная доля документации находится под грифом ДСП или составляет государственную и коммерческую тайну. Сейчас данные собираются всеми имеющимися средствами, которые позволяют обеспечить полную защиту информации как в процессе передачи, так и во время обработки и хранения данных.

На данный момент нашим управлением уже разработан реестр имеющейся технической документации на все виды вооружения и военной техники. База данных продолжает наполняться, и на сегодняшний день в распоряжении наших предприятий уже зарегистрировано 3942 единицы технической документации, из которых 3135 являются собственностью самих предприятий, остальные - принадлежат государственным заказчикам", - добавил он.

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" отметил, что следующий шаг - вынесение этого вопроса на рассмотрение государственных органов власти - Министерства стратегических отраслей промышленности, Минэкономики и СНБО.

Экономическая правда