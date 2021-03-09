Курс валют на 9 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

9 марта котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,78 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,77 - 27,78 гривны;

Евро - 33,04 - 33,05 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65 - 27,87 гривны. Евро покупают по 32,76 гривны, продают по 33,24 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,77 гривны, евро - 33,04 - 33,16 гривны.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 9 марта на уровне 27,71 гривны.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 9 копеек, установив его на 5 марта на уровне 27,76 гривны.

4 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,71 гривны.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 8 копеек, установив его на 4 марта на уровне 27,85 гривны.

4 марта котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривны.

Экономическая правда