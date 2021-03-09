Dow Jones установил новый рекорд на фоне одобрения Сенатом антикризисного пакета

Американский индекс Dow Jones на торгах 8 марта достиг рекордного дневного максимума - вырос на 306,14 пункта до 31802 - на фоне одобрения Сенатом США пакета стимулирующих для экономики мероприятий на 1,9 трлн долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на торгах 8 марта индекс S & P 500 вырос на 0,52% до 3862, Nasdaq - на 0,01%, до 12923.

При этом, по закрытии торгов S&P 500 потерял 20,59 пунктов или 0,54% - до 3821, Nasdaq упал на 2,41% до 12 609 и на 10,6% по сравнению с рекордным закрытием 12 февраля.

Объем торгов на биржах США составил 14,03 млрд акций.

Вместе с тем президент США Джо Байден после одобрения Сенатом пакета по стимулированию экономики США надеется на его скорейшее одобрение Палатой представителей.

"Но перспективы увеличения государственных расходов и ускорения экономического роста вызвали страх относительно всплеска инфляции, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций достигла годового максимума", - пишет издание.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в понедельник, что этот пакет будет способствовать "очень сильному" восстановлению США, и она не ожидает, что экономика пострадает из-за увеличения расходов.

Напомним:

Сенат США 6 марта поддержал пакет экономической помощи, разработанный администрацией президента Джо Байдена.

Антикризисный пакет предусматривает, в частности, расширение пособий по безработице до 300 долларов в неделю, а также выплату 1400 долларов для налогоплательщика или 2800 долларов для супругов, если их годовые доходы не превышают 70 тыс долларов или 150 тыс долларов соответственно. Пакет также предусматривает налоговые льготы для семей с детьми и без.

Система образования получит всего порядка 170 млрд долларов помощи, рестораны и бары – 25 млрд долларов.

Экономическая правда