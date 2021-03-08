Засухи в Тайване могут ухудшить дефицит в техиндустрии

Из-за худшей за 56 лет засухи в Тайване авто- и техпроизводители могут остаться без необходимых для производства полупроводников - правительство говорит, что запасов воды пока хватает до мая.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Министерстве экономических дел Тайваня сообщили, что меры по сохранению водных ресурсов позволили сохранить около 701 млн тонн воды. Это обеспечит индустрию запасами до конца мая, когда в регион вернутся муссоны и завершат худшую за полвека засуху.

Засуха наносит удар по основным секторам экономики Тайваня, а именно от агросектора к производству чипов и текстиля. Эти отрасли требуют значительных объемов воды: 70% всего ресурса направлено на агропромышленность, еще 20% - индустриальный сектор, остаток - для коммерческого и бытового потребления.

Тайвань является важным мировым поставщиком полупроводников, необходимых для производства чипов. Нехватка воды усиливает наличие их нехватки на рынке на фоне активного спроса на электронику во времена карантина. Она уже повлекла задержки в производстве на фабриках автопроизводителей, в частности General Motors Co. и Volkswagen AG.

Правительства США и Японии, а также представители стран ЕС призвали правительство Тайваня сделать "все возможное" для обеспечения устойчивого предложения чипов автопроизводителям в их странах, фабрики которых иногда останавливаются из-за нехватки необходимых деталей.

Экономическая правда