Швеция вновь стала самой благоприятной для карьеры женщин страной - The Economist
Ежегодный индекс "стеклянного потолка" (Glass ceiling index) показал, что наиболее благоприятной среди стран Организации экономического сотрудничества и развития для построения карьеры женщинами остается Швеция.
Об этом говорится в данных The Economist.
Стеклянный потолок - явление неформального барьера, препятствующего продвижению женщин по карьерной лестнице из-за несвязанных с их профессиональными качествами факторов. Индекс стеклянного потолка оценивает внешние условия для женщин, которые работают, среди 29 стран Организации экономического сотрудничества и развития (всего в организацию входят 37 стран).
Так, по итогам 2020 года первые позиции традиционно заняли нордические страны - Швеция, Исландия, Финляндия и Норвегия. Последнее место среди оцениваемых стран заняла Южная Корея с оценкой 25 из 100 баллов - ниже среднего уровня среди 37 стран ОЭСР.
В The Economist добавляют, что среди стран организации в среднем лишь одну из трех управленческих должностей занимают женщины.
В то же время, учитывая вовлеченность рабочей силы, ни одна из стран не достигла равенства между мужчинами и женщинами. Наименьшего разрыва достигла Швеция, что приблизилась к нулю по итогам 2019 года.
Наименьший разрыв в оплате труда наблюдается в Бельгии - менее 5%.
Экономическая правда
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