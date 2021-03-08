Рада продлила сроки установки счетчиков газа
5 марта Верховная Рада продлила конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа до 1 января 2023 года.
"За" законопроект №4248-1 проголосовали 244 народных депутата.
Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Также документ предусматривает, что установление счетчиков газа контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Предусмотрено, что НКРЭКУ ежеквартально будет публиковать на своем официальном сайте сведения о выполнении субъектами хозяйствования, распределяющими газ на соответствующей территории, обязанностей по установлению счетчиков.
Напомним, что ранее срок обязательной установки счетчиков потребителям природного газа истекал 1 января 2021 года.
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Экономическая правда
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