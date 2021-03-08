Цена на нефть Brent превысила 70 долларов впервые за год
Цена на майский фьючерс нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку 70 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные Investing.com.
Последний раз нефть североморской марки показывала такую цену в январе 2020 года.
По состоянию на 12:50 по киевскому времени стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае составляла 69,35 доллара. На максимуме баррель стоил 70,86 доллара, показав рост более 1,8%.
Цена барреля нефти марки WTI на лондонской бирже повысилась до 67,25 доллара, рост составил 1,76%. Это наивысший показатель стоимости техасской марки за последние два года.
Цены на нефть начали уверенно расти в феврале после аномальных морозов в американском Техасе, которые привели к прекращению добычи на скважинах. Увеличению стоимости способствовал и оптимизм на рынках по поводу восстановления мировой экономики в связи с продолжающейся вакцинацией от COVID-19.
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Экономическая правда
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