В Украине сорвали самый большой лотерейный джекпот – больше 33 миллионов

Один из игроков лотереи "Супер лото" выиграл самый большой джекпот Украины - 33 миллиона 32 тысячи гривен.

Об этом сообщается на сайте "Украинской национальной лотереи".

Отмечается, что игрок приобрел многотиражный билет "Супер Лото" утром 4 марта на 6 полей и 5 розыгрышей подряд.

"Поздравляем нашего победителя и ждем в офисе УНЛ для получения выигрыша", - добавили в УНЛ, не назвав личность победителя.

Также в УНЛ сообщили, что теперь новый джекпот стартует с 3 миллионов гривен.

Отметим, что лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогом - 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Таким образом, победителю придется заплатить почти 6,5 млн гривен налога.

Экономическая правда