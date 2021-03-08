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Женщин среди ФЛП становится больше – Опендатабот

Понедельник, 8 марта 2021, 10:55
 

В Украине 863 455 женщин работают как физлица-предприниматели, это почти половина от всех предпринимателей - 46,6%, при этом доля женщин растет из года в год - в 2016 году их было 44,8%.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что наибольшее количество женщин ведут в бизнес в таких сферах: розничная торговля - 43,6% и предоставление других индивидуальных услуг - 9,3%.

 

"На третьем месте среди сфер, которые выбирают женщины, - компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность - 4,9%. По состоянию на февраль этого года 43 407 женщин работают предпринимателями в IТ", - говорится в сообщении.

При этом, ежегодно доля женщин среди IТ-ФЛП существенно растет. В 2017 году их процент составлял 20,9%, в том году - уже 24,7%.

 
 

Экономическая правда

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