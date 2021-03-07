В Швеции прекратили продавать билеты на кассах

Крупнейший шведский государственный железнодорожный оператор SJ закрыл пункты обслуживания клиентов на всех железнодорожных станциях страны.

Об этом передает ЦТС со ссылкой на местное издание Rynek Kolejowy.

Сообщается, что последним днем их работы было 28 февраля, это означает, что билетные автоматы останутся единственным способом покупки билетов на станциях. До 1 марта сервисные центры SJ существовали на станциях в Стокгольме, Гетеборге и Мальме.

Издание напоминает, что в последние месяцы работа билетных касс была и так жестко ограничена: кассы на главном вокзале Стокгольма были открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:30 и в воскресенье с 10:15 до 18:30. Кассы в Гетеборге и Мальме были закрыты по выходным..

"Тот факт, что сейчас мы отказываемся от пунктов обслуживания пассажиров, во многом является следствием пандемии, которая сильно ударила по финансам SJ", - отметил представитель перевозчика Тоббе Ланделл.