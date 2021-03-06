Фонд гарантирования вкладов ищет компанию для возврата активов банков Кауфмана и Грановского
Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс на закупку услуг для возмещению вреда, причиненного связанными с Платинум Банк и/или Финбанк лицами этим банкам и их кредиторам.
Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.
Согласно объявлению, речь идет о поиске и аресте активов, а также представительстве интересов ФГВФЛ и/или указанных банков в судебных процессах иностранных юрисдикций при необходимости - в юрисдикции Украины.
Прием заявок на конкурс заканчивается 22 марта 2020 года.
Напоминаем:
28 февраля 2017 года ПАО "Финбанк" Александра Грановского подал на рассмотрение Национального банка заявку на самоликвидацию.
11 января 2017 года правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua