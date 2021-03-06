Нафтогаз прекратил поставки газа для теплоповика из Донецкой области

"Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед "НАК" Нафтогаз Украины".

Об этом сообщается на сайте Донецкоблгаза.

"По законодательству ПАО "Донецкоблгаз"с субботы (06.03. 2021) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписанного Кодекса ГРМ", - говорится в сообщении.

В Донецкоблгазе также отметили, что Нафтогаз заставляет действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Согласно сообщению Нафтогаза, адресованном Донецктеплокоммунэнерго, общая задолженность компании составляет 1,5 млрд грн. В конце февраля госкомпания требовала оплатить 303,1 млн грн до 1 марта.

"В случае невыполнения этого требования, транспортировки/распределение природного газа вашей компании будет остановлена согласно установленного законодательством порядке", - говорится в письме-уведомлении.

В свою очередь, Донецкоблгаз 3 марта направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию. По сообщению компании, прекращение поставок газа приведет к убыткам компании в 11,4 млн грн в сутки, или в 335 млн грн за март.

Напоминаем:

30 октября 2020 года в Нафтогаз сообщили, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

Ранее сообщалось, что 63 производители тепла имеют задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

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